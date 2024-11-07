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PS5 Pro привезут в Россию 14 ноября — цены от 95 тыс. рублей

PS5 Pro привезут в Россию 14 ноября — цены от 95 тыс. рублей
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Мировые продажи PS5 Pro стартуют уже сегодня, однако в России консоль начнут продавать позже. По данным «Яндекс Маркета», устройство появится в продаже не раньше 14 ноября — неделя потребуется для того, чтобы привезти консоль в страну.

Продавать улучшенную PS5 будут от 95 тыс. рублей: за саму консоль просят чуть больше 83 тыс. рублей, а остальную сумму — за пошлину, поскольку устройство ввозят из-за рубежа.

Фото: «Яндекс Маркет»

Вместе с этим рассказали, что PlayStation 5 на «Яндекс Маркете» традиционно пользуется большим спросом. С начала года около 80% всех покупок консолей Sony пришлись именно на PS5 Slim, а ещё около 20% — на стандартную PS5.

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