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Детективный сериал «Прометей» стартует 5 декабря — вышли постеры с главными героями

Детективный сериал «Прометей» стартует 5 декабря — вышли постеры с главными героями
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«Кинопоиск» анонсировал дату выхода сериала «Прометей» — своего нового оригинального проекта. Шоу стартует 5 декабря — в этот день выйдут сразу четыре серии. Остальные эпизоды можно будет посмотреть 2 января. Вместе с релизной датой онлайн-кинотеатр также представил постеры с главными героями.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Сериал «Прометей» расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский («Волшебный участок»), Любовь Аксёнова («Преступление и наказание»), Дмитрий Чеботарёв («Наследники. Дар крови») и Александр Алябьев («Псих»). Кресло режиссёра занял Максим Свешников («Ёлки лохматые»).

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