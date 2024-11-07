Discord не планирует предпринимать меры для снятия блокировки сервиса в России и Турции

В начале октября в России заблокировали популярный мессенджер Discord. Доступ к сервису ограничил Роскомнадзор из-за «нарушения требований российского законодательства». В прошлом месяце Discord пообещала разобраться в ситуации.

Своё слово компания отчасти сдержала — она заявила, что не планирует каким-то образом решать проблему, а значит, Discord останется в России и Турции недоступным.

Из-за недавних изменений наши услуги в данный момент могут быть недоступны в России и Турции.

Вероятно, компания пыталась восстановить доступ в странах, в которых не был доступен Discord, однако ничего не вышло. Впрочем, так почти и сказали.