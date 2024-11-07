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«Один из лучших фильмов за последние пять лет»: Тарантино — о «Свинье» с Николасом Кейджем

«Один из лучших фильмов за последние пять лет»: Тарантино — о «Свинье» с Николасом Кейджем
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Фильм «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли вышел в 2021 году, но культовый режиссёр Квентин Тарантино высказался про него только сейчас.

По мнению постановщика, «Свинья» — «один из лучших фильмов за последние пять лет». Картина очень впечатлила Квентина. Он также, в свою очередь, отметил отличную работу режиссёра «Свиньи». Ленту снял Майкл Сарноски.

Парень, который снимал этот фильм, проделал убийственную работу. Он проделал действительно потрясающую и впечатляющую работу.

Зрители и критики приняли «Свинью» тепло: отмечали отличную актёрскую игру Кейджа, сюжет картины и его стилистическую подачу.

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