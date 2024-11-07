Расписание выхода детективного сериала «Прометей»
Уже 5 декабря состоится премьера сериала «Прометей». Детективный проект расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.
Шоу выйдет в двух частях: первые четыре эпизода можно будет посмотреть в день релиза на «Кинопоиске», а оставшиеся серии выйдут 2 января.
Расписание выхода сериала «Прометей»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 декабря
|2-я серия
|5 декабря
|3-я серия
|5 декабря
|4-я серия
|5 декабря
|5-я серия
|2 января
|6-я серия
|2 января
|7-я серия
|2 января
|8-я серия
|2 января
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