В кинотеатрах России вышел боевик «Профессионал» с Лиамом Нисоном

7 ноября в России состоялась официальная премьера боевика «Профессионал». Новую ленту с Лиамом Нисоном можно посмотреть в большинстве киносетей страны с русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Парадиз».

Фильм «Профессионал» рассказывает о знаменитом гангстере, который решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьёй. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто.

Вместе с Лиамом Нисоном в картине также сыграли Рон Перлман («Тихоокеанский рубеж»), Фрэнки Шоу («Мистер Робот»), Дэниэл Димер («Человек в высоком замке») и другие актёры. Режиссёром выступил Ханс Петтер Муланд («Снегоуборщик»).