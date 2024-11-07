Четвёртый акт «Павшей короны» и новый герой выйдут завтра — Valve выпустила комикс по Доте
Компания Valve на официальном сайте Dota 2 опубликовала комикс под названием «Ночь вознесения». Также разработчики «Доты» сообщили, когда выйдет четвёртый акт «Павшей короны».
Вместе с комиксом, который посвящён новому герою «Доты» Kez, Bird-Samurai, Valve также опубликовала сообщение, намекающее на дату выхода финального акта ивента «Crownfall»:
Совсем скоро изгнанный нелётный по имени Кестрель вернётся из Айсрека. Он возродит армию Казураев из пепла былых времён, чтобы вместе с новыми друзьями — воинами Оглоди и законной королевой — взять штурмом дворец узурпатора Империи. Кестрелю суждено переписать историю Скайраса.
Но об этом в другой раз. Не сегодня. (Завтра.)
А сегодня вас ждёт история о куда более юном нелётном, который осмелился пойти наперекор королеве в первую же годовщину её вознесения на престол. И звали его Кез.
Узнайте его историю.
С комиксом про нового героя Dota 2 Кеза можно ознакомиться по ссылке.
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