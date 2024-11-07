Расписание выхода исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
7 ноября состоялась премьера исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым. Шоу вдохновлено реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.
В первый сезон проекта войдёт 10 серий: два эпизода вышли в день премьеры, остальные будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 12 декабря.
Расписание выхода сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 ноября
|2-я серия
|7 ноября
|3-я серия
|14 ноября
|4-я серия
|14 ноября
|5-я серия
|21 ноября
|6-я серия
|28 ноября
|7-я серия
|28 ноября
|8-я серия
|5 декабря
|9-я серия
|12 декабря
|10-я серия
|12 декабря
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