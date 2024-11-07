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Сериал Плевако с Безруковым (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым
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7 ноября состоялась премьера исторического сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым. Шоу вдохновлено реальными событиями и рассказывает о жизни известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.

В первый сезон проекта войдёт 10 серий: два эпизода вышли в день премьеры, остальные будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 12 декабря.

Расписание выхода сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 ноября
2-я серия7 ноября
3-я серия14 ноября
4-я серия14 ноября
5-я серия21 ноября
6-я серия28 ноября
7-я серия28 ноября
8-я серия5 декабря
9-я серия12 декабря
10-я серия12 декабря
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