Вышел трейлер сериала «Первый номер» с Александрой Бортич — премьера 1 декабря

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Онлайн-кинотеатр Kion представил полноценный трейлер комедийной драмы «Первый номер». Премьера шоу состоится уже 1 декабря, в первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат Kion.

История «Первого номера» основана на реальных событиях. Шоу расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

Главные роли в сериале исполнили «Александра Бортич» («Я худею»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Павел Деревянко («Есенин»), Равшана Куркова («Не одна дома») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).