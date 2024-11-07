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Турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 по Rainbow Six Siege: участники, формат, призовой фонд, даты проведения

Начинается топ-турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 по игре Rainbow Six Siege
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Сегодня, 7 ноября, стартует престижный чемпионат BLAST R6 Major Montreal 2024 по шутеру Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 750 тыс.

Соревнование состоит из трёх фаз. В первой фазе восемь команд сразятся в double-elimination сетке в матчах до двух побед. По итогам данной стадии четыре коллектива покинут турнир, а остальные пройдут дальше.

Во второй фазе, которая пройдёт по швейцарской системе, четыре лучшие команды из первого этапа присоединятся к другим 12 составам. Все серии на вылет будут сыграны в формате best-of-3, остальные — в best-of-1. Восемь сильнейших ростеров попадут в третью фазу.

Финальная стадия представляет из себя single-elimination сетку с матчами в формате «до двух побед» и гранд-финалом «до трёх побед».

Список участников BLAST Major Montreal 2024 по R6

Команды первой фазы:

  • G2 Esports (Европа);
  • CL4L (США);
  • Black Dragons (Бразилия);
  • CAG Osaka (Япония);
  • FearX (Южная Корея);
  • Chiefs Esports Club (Австралия);
  • Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • ALPHA Team (Южная Америка).

Команды второй фазы:

  • Team BDS (Франция);
  • Team Secret (Европа);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Soniqs (США);
  • DarkZero (США);
  • Spacestation Gaming (США);
  • FaZe Clan (Бразилия);
  • Team Liquid (Бразилия);
  • w7m esports (Бразилия);
  • SCARZ (Япония);
  • Dplus (Южная Корея);
  • Elevate (Азия).

Топ-турнир BLAST Major Montreal 2024 по R6 проходит в LAN-формате в период с 7 по 17 ноября в Монреале, Канада. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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