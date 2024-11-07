Начинается топ-турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 по игре Rainbow Six Siege

Сегодня, 7 ноября, стартует престижный чемпионат BLAST R6 Major Montreal 2024 по шутеру Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 750 тыс.
Соревнование состоит из трёх фаз. В первой фазе восемь команд сразятся в double-elimination сетке в матчах до двух побед. По итогам данной стадии четыре коллектива покинут турнир, а остальные пройдут дальше.
Во второй фазе, которая пройдёт по швейцарской системе, четыре лучшие команды из первого этапа присоединятся к другим 12 составам. Все серии на вылет будут сыграны в формате best-of-3, остальные — в best-of-1. Восемь сильнейших ростеров попадут в третью фазу.
Финальная стадия представляет из себя single-elimination сетку с матчами в формате «до двух побед» и гранд-финалом «до трёх побед».
Список участников BLAST Major Montreal 2024 по R6
Команды первой фазы:
- G2 Esports (Европа);
- CL4L (США);
- Black Dragons (Бразилия);
- CAG Osaka (Япония);
- FearX (Южная Корея);
- Chiefs Esports Club (Австралия);
- Team Falcons (Саудовская Аравия);
- ALPHA Team (Южная Америка).
Команды второй фазы:
- Team BDS (Франция);
- Team Secret (Европа);
- Virtus.pro (Россия);
- Soniqs (США);
- DarkZero (США);
- Spacestation Gaming (США);
- FaZe Clan (Бразилия);
- Team Liquid (Бразилия);
- w7m esports (Бразилия);
- SCARZ (Япония);
- Dplus (Южная Корея);
- Elevate (Азия).
Топ-турнир BLAST Major Montreal 2024 по R6 проходит в LAN-формате в период с 7 по 17 ноября в Монреале, Канада. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.