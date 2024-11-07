Начинается топ-турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 по игре Rainbow Six Siege

Сегодня, 7 ноября, стартует престижный чемпионат BLAST R6 Major Montreal 2024 по шутеру Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 750 тыс.

Соревнование состоит из трёх фаз. В первой фазе восемь команд сразятся в double-elimination сетке в матчах до двух побед. По итогам данной стадии четыре коллектива покинут турнир, а остальные пройдут дальше.

Во второй фазе, которая пройдёт по швейцарской системе, четыре лучшие команды из первого этапа присоединятся к другим 12 составам. Все серии на вылет будут сыграны в формате best-of-3, остальные — в best-of-1. Восемь сильнейших ростеров попадут в третью фазу.

Финальная стадия представляет из себя single-elimination сетку с матчами в формате «до двух побед» и гранд-финалом «до трёх побед».

Список участников BLAST Major Montreal 2024 по R6

Команды первой фазы:

G2 Esports (Европа);

CL4L (США);

Black Dragons (Бразилия);

CAG Osaka (Япония);

FearX (Южная Корея);

Chiefs Esports Club (Австралия);

Team Falcons (Саудовская Аравия);

ALPHA Team (Южная Америка).

Команды второй фазы:

Team BDS (Франция);

Team Secret (Европа);

Virtus.pro (Россия) ;

; Soniqs (США);

DarkZero (США);

Spacestation Gaming (США);

FaZe Clan (Бразилия);

Team Liquid (Бразилия);

w7m esports (Бразилия);

SCARZ (Япония);

Dplus (Южная Корея);

Elevate (Азия).

Топ-турнир BLAST Major Montreal 2024 по R6 проходит в LAN-формате в период с 7 по 17 ноября в Монреале, Канада. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.