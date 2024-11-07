Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 11. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедийный боевик «Операция «Панда» с Джеки Чаном выйдет в России 5 декабря

Комедийный боевик «Операция «Панда» с Джеки Чаном выйдет в России 5 декабря
Комментарии

Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер комедийного боевика «Операция «Панда» с Джеки Чаном. Из ролика стало известно, что премьера ленты в России состоится 5 декабря.

Видео доступно в «Одноклассниках» в группе Capella Film. Права на видео принадлежат Emei Film Group.

Согласно синопсису, главному герою приходится усыновить детёныша панды по имени Хуху. Однако зверёк привлекает внимание известного международного преступного синдиката. Решив поймать панду, они назначают за голову Хуху огромную награду.

Также в актёрский состав фильма вошли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Шон Конке, Темур Мамисашвили, Цзя Бин, Энди Френд и другие. Кресло режиссёра занял Чжан Луань.

Материалы по теме
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android