Комедийный боевик «Операция «Панда» с Джеки Чаном выйдет в России 5 декабря

Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер комедийного боевика «Операция «Панда» с Джеки Чаном. Из ролика стало известно, что премьера ленты в России состоится 5 декабря.

Видео доступно в «Одноклассниках» в группе Capella Film. Права на видео принадлежат Emei Film Group.

Согласно синопсису, главному герою приходится усыновить детёныша панды по имени Хуху. Однако зверёк привлекает внимание известного международного преступного синдиката. Решив поймать панду, они назначают за голову Хуху огромную награду.

Также в актёрский состав фильма вошли Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Шон Конке, Темур Мамисашвили, Цзя Бин, Энди Френд и другие. Кресло режиссёра занял Чжан Луань.