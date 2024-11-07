Игра Death Stranding Хидео Кодзимы вышла на Xbox Series

7 ноября состоялся неожиданный релиз игры Death Stranding Director's Cut Хидео Кодзимы на консолях Xbox Series. Проект студии Kojima Productions добрался до платформы Microsoft без какого-либо предварительного анонса.

Отмечается, что разработчики выпустили порт в честь пятилетия игры — на протяжении всего этого времени тайтл был эксклюзивом консолей PlayStation. На Xbox Series проект поддерживает функцию Play Anywhere.

Фото: Microsoft

Выход культового постапокалиптического приключения на платформе Microsoft стал возможен благодаря тому, что теперь Kojima Productions владеет всеми правами на Death Stranding. До этого правообладателем выступала Sony.

Death Stranding 2 поступит в продажу в 2025 году эксклюзивно для PlayStation 5.