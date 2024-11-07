Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 11. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» стартует 21 ноября — новый трейлер

Сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» стартует 21 ноября — новый трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис Wink опубликовал новый трейлер сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. Из ролика стало известно, что шоу стартует уже 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой очень мрачные.

В сериале снялись Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Сергей Гилёв, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко и другие.

Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.

Материалы по теме
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android