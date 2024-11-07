Сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» стартует 21 ноября — новый трейлер

Стриминговый сервис Wink опубликовал новый трейлер сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. Из ролика стало известно, что шоу стартует уже 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой очень мрачные.

В сериале снялись Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Сергей Гилёв, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко и другие.

Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.