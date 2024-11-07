В Австралии готовятся запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство страны собирается принять закон о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По словам политика, чрезмерное использование соцсетей несовершеннолетними создаёт риски для их физического и психического здоровья.

Я разговаривал с тысячами родителей, бабушек, дедушек, тётушек и дядюшек. Они, как и я, очень беспокоятся за безопасность наших детей в интернете. И я хочу, чтобы австралийские семьи знали, что правительство позаботится о них.

Законопроект будет внесён в австралийский парламент до конца года и вступит в силу через 12 месяцев после его ратификации. Одна из крупнейших в стране организаций по защите прав детей Australian Child Rights Taskforce раскритиковала грядущий запрет, назвав его «слишком грубым инструментом».

Также законопроект подразумевает, что ответственность за нарушение запрета будут нести социальные сети, а штрафов для пользователей не предусмотрено.