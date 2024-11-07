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«Полные недоумки»: Том Хэнкс жёстко высказался о кинокритиках

«Полные недоумки»: Том Хэнкс жёстко высказался о кинокритиках
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1 ноября в прокате США состоялась премьера драматического фильма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Кинокритики в своих рецензиях стёрли ленту в пух и прах: картину ругали за недостаточную реализацию эффекта одного ракурса и невероятно скучный темп повествования.

Недавно Хэнкс принял участие в новом выпуске подкаста Conan O’Brien Needs a Friend. Во время разговора легендарный актёр жёстко прошёлся по кинокритикам — видимо, в связи с недавним разгромом ленты «Тогда. Сейчас. Потом».

Позвольте мне рассказать вам кое-что об этих недоумках, которые пишут о фильмах. Я же могу так выразиться?

По мнению актёра, в конечном итоге ценность любого фильма определяет время, а не рецензии от критиков. В качестве примера он привёл ситуацию с комедийным мюзиклом «То, что ты делаешь». Хэнкс рассказал, что во время премьеры ленты один рецензент написал о ней разгромную статью, однако 20 лет спустя, когда картина обрела стату культовой, изменил своё мнение и признался в симпатии к ней.

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