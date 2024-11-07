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Ридли Скотт планирует снимать фильмы до конца своих дней

Ридли Скотт планирует снимать фильмы до конца своих дней
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Легендарный режиссёр Ридли Скотт («Чужой», «Гладиатор», «Бегущий по лезвию») дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора постановщик затронул тему своей карьеры в Голливуде.

Представитель издания спросил у Скотта, собирается ли он выходить на пенсию, ведь 30 ноября ему исполнится уже 87 лет. На это режиссёр ответил, что планирует снимать фильмы до конца своих дней. Также он привёл в пример Клинта Иствуда, который даже в свои почтенные 94 года продолжает работать над новыми проектами.

Клинту Иствуду, мать его, уже 94 года! Мне сейчас 86, так что у меня в запасе ещё много времени.

Ещё Ридли Скотт заявил, что не верит в уход Квентина Тарантино из киноиндустрии после выпуска своего 10-го фильма.

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