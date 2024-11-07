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Российская PARIVISION завершила группы DL S24 по «Доте» с пятью победами

Российская PARIVISION завершила своё выступление во второй групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В последнем матче второго этапа команда Владимира No[o]ne Миненко столкнулась с китайской Xtreme Gaming, которая уже лишилась всех шансов выйти в плей-офф. Противостояние завершилось победой российского коллектива, что увеличило шансы PARIVISION отобраться в финальную стадию.

Результаты PARIVISION во второй группе DL S24 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;

— Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1; PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;

— Team Waska (Перу) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;

— Team Liquid (Швеция) — 2:1; PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 0:2;

— — 0:2; PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) — 2:0;

— — 2:0; PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;

— Tundra Esports (Европа) — 0:2; PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1.

Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.