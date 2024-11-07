Вышел трейлер комедии «Дорогой Санта» с Джеком Блэком — премьера 25 ноября

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер новогодней комедии «Дорогой Санта» с Джеком Блэком в главной роли. В ролике показали центральных героев будущей ленты и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Red Carpet Trailers. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, мальчик Лиам всё ещё верит в Санту. Юный герой пишет письмо Санте с просьбой встретиться с ним. Вот только грамматика у Лиама хромает, поэтому вместо Санты он обращается к Сатане. Дьявол, который никогда не получал писем от детей, польщён и соглашается помочь.

Режиссёрами выступили братья Питер и Бобби Фаррелли, которые сняли культовую комедию «Тупой и ещё тупее». В актёрский состав также вошли Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хоуи, музыкант Post Malone, П.Дж. Бирн, Хэйз МакАртур, Гэвин Мунн и Кейт Фридман.

Премьера новогодней комедии «Дорогой Санта» состоится 25 ноября. Фильм будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

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