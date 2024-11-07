Три из четырёх команд в плей-офф DreamLeague Season 24 по Dota 2 — из России
Российская BetBoom Team завершила своё выступление во втором групповом этапе чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.
В финальном матче групп коллектив Ивана Pure Москаленко разгромил Team Liquid со счётом 2:0, лишив команду шансов на выход в плей-офф. В это же время данный исход обеспечил слоты в финальном этапе таким командам, как Team Falcons, Team Spirit, PARIVISION и самой BB Team.
Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
- BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
- BetBoom Team (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0.
Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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