Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 11. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Три из четырёх команд в плей-офф DreamLeague Season 24 по Dota 2 — из России

Три из четырёх команд в плей-офф DreamLeague Season 24 по Dota 2 — из России
Аудио-версия:
Комментарии

Российская BetBoom Team завершила своё выступление во втором групповом этапе чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В финальном матче групп коллектив Ивана Pure Москаленко разгромил Team Liquid со счётом 2:0, лишив команду шансов на выход в плей-офф. В это же время данный исход обеспечил слоты в финальном этапе таким командам, как Team Falcons, Team Spirit, PARIVISION и самой BB Team.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
07 ноября 2024, четверг. 16:25 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Team Liquid

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия)PARIVISION (Россия) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) Team Spirit (Россия) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Все российские команды прошли дальше — определились участники второго этапа DL S24 по Доте
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android