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Warner Bros. назвала «Джокера: Безумие на двоих» большим провалом

Warner Bros. назвала «Джокера: Безумие на двоих» большим провалом
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Критики и рядовые зрители разгромили фильм «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Ещё картина с треском провалилась в прокате, заработав в кинотеатрах всего $ 200 млн. Бюджет ленты вышел таким же, поэтому сиквел фильма 2018 года потерпел неудачу по всем направлениям.

Теперь и сама Warner Bros. назвала картину большим провалом. По словам руководителя Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, непоследовательность остаётся огромной проблемой киностудии, что подтверждает разочаровывающий результат «Джокера».

Продолжение рассказывает о новых злоключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий.

Премьера ленты в онлайн-кинотеатрах состоялась 29 октября.

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