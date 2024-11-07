HBO готовит сериал «Джокер» с Барри Кеоганом — СМИ

В ходе нового выпуска подкаста Marvelvision ведущие озвучили информацию, что компания HBO готовит сериал «Джокер» с Барри Кеоганом в главной роли. Ко всему прочему, звезда «Солтберна» и «Вечных» якобы ведёт переговоры о возращении к роли эпатажного злодея в фильме «Бэтмен. Часть 3» Мэтта Ривза.

Отмечается, что события шоу «Джокер» развернутся до сюжета третьего фильма о Бэтмене. Вероятно, HBO загорелась идеей выпустить ещё один сериальный спин-офф после ошеломляющего успеха «Пингвина» с Колином Фарреллом. Проект стал одним из главных сериалов 2024 года и получил высочайшие рейтинги на агрегаторах.

Напомним, Барри Кеоган появился в роли Джокера в фильме «Бэтмен» 2022 года. Авторы мельком показали персонажа ближе к финальным титрам.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го.