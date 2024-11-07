Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 11. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HBO готовит сериал «Джокер» с Барри Кеоганом — СМИ

HBO готовит сериал «Джокер» с Барри Кеоганом — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

В ходе нового выпуска подкаста Marvelvision ведущие озвучили информацию, что компания HBO готовит сериал «Джокер» с Барри Кеоганом в главной роли. Ко всему прочему, звезда «Солтберна» и «Вечных» якобы ведёт переговоры о возращении к роли эпатажного злодея в фильме «Бэтмен. Часть 3» Мэтта Ривза.

Отмечается, что события шоу «Джокер» развернутся до сюжета третьего фильма о Бэтмене. Вероятно, HBO загорелась идеей выпустить ещё один сериальный спин-офф после ошеломляющего успеха «Пингвина» с Колином Фарреллом. Проект стал одним из главных сериалов 2024 года и получил высочайшие рейтинги на агрегаторах.

Напомним, Барри Кеоган появился в роли Джокера в фильме «Бэтмен» 2022 года. Авторы мельком показали персонажа ближе к финальным титрам.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го.

Материалы по теме
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android