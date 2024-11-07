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Прямые приглашения на ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Spirit, PARIVISION, BB Team и Falcons выступят на турнире ESL One Bangkok 2024 по «Доте»
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Стали известны первые участники международного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Коллективы, отобравшиеся в плей-офф топ-турнира DreamLeague Season 24, гарантировали себе минимальное количество EPT-очков, необходимое для получения прямого приглашения на второй ивент нового сезона ESL Pro Tour в Таиланде.

Так, на LAN-турнире выступят такие команды, как российские Team Spirit, BetBoom Team, PARIVISION, а также ближневосточная Team Falcons. Стоит отметить, что всего на ивенте сыграют четыре состава из нашего региона — три получили прямые приглашения, а последний определится по итогам квалификации в Восточной Европе.

Чемпионат ESL One Bangkok 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках турнира 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.

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