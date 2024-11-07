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Disney готовит новую трилогию «Звёздных войн» от сценариста «Людей Икс»

Disney готовит новую трилогию «Звёздных войн» от сценариста «Людей Икс»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, компания Disney готовит новую трилогию «Звёздных войн» от сценариста «Людей Икс» Саймона Кинберга. Отмечается, что он не только напишет сюжет, но и выступит продюсером вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Одна часть журналистов полагает, что грядущая трилогия выступит продолжением Саги о Скайуокерах, а другая заверяет, что будущие фильмы не будут связаны с предыдущими частями. Сама Disney пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Ранее Саймон Кинберг работал с Lucasfilm над сериалом «Звёздные войны: Повстанцы» и консультировал Джей Джей Абрамса при работе над фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Другие детали новой трилогии пока не раскрываются.

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