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Amazon работает над сериалом Mass Effect со сценаристом «Форсажа 9»

Amazon работает над сериалом Mass Effect со сценаристом «Форсажа 9»
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Компания Amazon начала полноценное производство сериала по культовой вселенной Mass Effect. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники в организации.

Работа над адаптацией культовой трилогии студии Bioware началась ещё в ноябре 2021 года, но с тех пор о проекте не было никакой информации. Однако именно этой осенью у сериала появился шоураннер — им станет Дэниел Кэйси, сценарист «Форсажа 9». Каких-либо других деталей о произведении пока нет.

Первые идеи о создании адаптации научно-фантастической саги звучали ещё после выхода первой части в 2007 году, однако лишь спустя 17 лет производство сдвинулось с мёртвой точки. Трилогия Mass Effect рассказывает о будущем, где человечество научилось путешествовать по другим галактикам и столкнулось со всемирной угрозой — таинственной расой Жнецов. Главным героем серии выступает капитан Шепард, которому предстоит спасти не только человечество, но и другие космические расы от уничтожения.

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