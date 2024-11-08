Российская Team Spirit оказалась сильнее Team Falcons на DreamLeague S24 по «Доте»

Российская Team Spirit провела последнюю серию во второй групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Последним оппонентом «спиритов» перед плей-офф оказалась Team Falcons. Несмотря на то что обе команды уже гарантировали себе слоты в основной стадии чемпионата, коллективы всё равно провели напряжённую серию, из которой победителем вышли «драконы».

Результаты Team Spirit во второй группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;

— Team Liquid (Швеция) — 2:1; Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 2:1;

— Tundra Esports (Европа) — 2:1; Team Spirit (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;

— Xtreme Gaming (Китай) — 2:1; Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:1;

— Team Waska (Перу) — 2:1; Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия) — 0:2;

— — 0:2; Team Spirit (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 0:2;

— — 0:2; Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.