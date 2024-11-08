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Звезда «Один дома» Маколей Калкин сыграет во втором сезоне сериала Fallout

Звезда «Один дома» Маколей Калкин сыграет во втором сезоне сериала Fallout
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По данным издания Deadline, звезда фильма «Один дома» Маколей Калин примет участие во втором сезоне сериала Fallout. Рассчитывать на ведущую роль не стоит — актёр сыграет некоего «сумасшедшего гения».

Съёмочный процесс второго сезона шоу стартует в этом месяце. Сколько займёт производство, не сообщается.

Сериал рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Это полностью оригинальная история по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители.

Премьера второго сезона состоится не раньше 2026 года.

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