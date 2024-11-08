«Посмотрим»: Райан Рейнольдс — о появлении Дэдпула в «Мстителях: Секретные войны»

Во время недавнего интервью изданию Variety актёр Райан Рейнольдс, наиболее известный по роли Дэдпула, ответил на вопрос о том, появится ли его персонаж в фильме «Мстители: Секретные войны».

Рейнольдс не дал прямого ответа на вопрос, отметив, что этот момент ещё будет обсуждаться, однако у него самого нет сомнений. Как бы ни лукавил актёр, болтливый наёмник наверняка появится в картине.

Я даже не скрываю этого! Посмотрим, что там будет.

Премьера шестых «Мстителей» состоится 7 мая 2027 года. Картина расскажет о том, как команда супергероев, включая Фантастическую четвёрку и Громовержцев, будет противостоять Доктору Думу — его сыграет Роберт Дауни-младший.