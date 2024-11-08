Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Посмотрим»: Райан Рейнольдс — о появлении Дэдпула в «Мстителях: Секретные войны»

«Посмотрим»: Райан Рейнольдс — о появлении Дэдпула в «Мстителях: Секретные войны»
Комментарии

Во время недавнего интервью изданию Variety актёр Райан Рейнольдс, наиболее известный по роли Дэдпула, ответил на вопрос о том, появится ли его персонаж в фильме «Мстители: Секретные войны».

Рейнольдс не дал прямого ответа на вопрос, отметив, что этот момент ещё будет обсуждаться, однако у него самого нет сомнений. Как бы ни лукавил актёр, болтливый наёмник наверняка появится в картине.

Я даже не скрываю этого! Посмотрим, что там будет.

Премьера шестых «Мстителей» состоится 7 мая 2027 года. Картина расскажет о том, как команда супергероев, включая Фантастическую четвёрку и Громовержцев, будет противостоять Доктору Думу — его сыграет Роберт Дауни-младший.

Материалы по теме
Байден останется в России? Что мы знаем о втором сезоне сериала «Гудбай»
Байден останется в России? Что мы знаем о втором сезоне сериала «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android