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Власти Канады хотят закрыть офис TikTok в стране, но доступ пока не ограничивают

Власти Канады хотят закрыть офис TikTok в стране, но доступ пока не ограничивают
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По информации издания The Wall Street Journal, правительство Канады хочет закрыть офис TikTok в стране. Причина — риски для национальной безопасности. Какие именно, уточнять не стали.

Представители TikTok уже отреагировали на намерения властей страны: они не хотят закрывать свой офис и распускать сотрудников. Команда, отвечающая за работу популярной соцсети в Канаде, попытается договориться с властями и оспорить их решение. Получится ли у неё, сказать пока трудно.

В 2023 году, к примеру, использовать TikTok запретили на устройствах чиновников из соображений безопасности. Теперь это коснулось и обычных людей.

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