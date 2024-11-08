Власти Канады хотят закрыть офис TikTok в стране, но доступ пока не ограничивают

По информации издания The Wall Street Journal, правительство Канады хочет закрыть офис TikTok в стране. Причина — риски для национальной безопасности. Какие именно, уточнять не стали.

Представители TikTok уже отреагировали на намерения властей страны: они не хотят закрывать свой офис и распускать сотрудников. Команда, отвечающая за работу популярной соцсети в Канаде, попытается договориться с властями и оспорить их решение. Получится ли у неё, сказать пока трудно.

В 2023 году, к примеру, использовать TikTok запретили на устройствах чиновников из соображений безопасности. Теперь это коснулось и обычных людей.