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Режиссёр «Приключений Паддингтона 3» хотел бы видеть Роберта Де Ниро в четвёртой части

Режиссёр «Приключений Паддингтона 3» хотел бы видеть Роберта Де Ниро в четвёртой части
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Во время недавнего интервью режиссёр «Приключений Паддингтона 3» Дугал Уилсон рассказал, кого хотел бы видеть в потенциальной четвёртой части франшизы про мишку Паддингтона. По словам постановщика, во франшизу бы отлично вписался Роберт Де Ниро.

По мнению Дугала, Де Ниро бы отлично смотрелся в квадриквеле в роли антагониста. А ещё он видит в этом образе звезду «Тёмного рыцаря» и других фильмов Майкла Кейна.

Майкл Кейн был бы великолепен. Ещё я бы хотел увидеть, как злодея сыграет Роберт Де Ниро.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября. Сюжет расскажет о том, как Паддингтон вместе со своими друзьями-людьми отправляется в Перу к тётушке Люси.

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