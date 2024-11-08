Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоакин Феникс чуть не сорвал съёмки «Гладиатора» из-за своей выходки

Хоакин Феникс чуть не сорвал съёмки «Гладиатора» из-за своей выходки
Комментарии

Во время свежего интервью режиссёр Ридли Скотт рассказал, что Хоакин Феникс едва не потерял роль в «Гладиаторе» во время съёмок. В ленте он, напомним, сыграл Коммода.

По словам Скотта, Феникс по какой-то причине отказывался выполнять поставленные перед ним задачи и замер. И это чуть не привело к тому, что он мог сорвать съёмки ленты.

Он был в костюме принца и говорил: «Я не могу этого сделать». Я спросил: «Что?» И Рассел сказал: «Это ужасно непрофессионально».

Вторая часть «Гладиатора», которая выступит продолжением, выйдет уже 22 ноября. Главную роль в фильме сыграет Пол Мескал в роли Луция, племянника Коммода.

Материалы по теме
Байден останется в России? Что мы знаем о втором сезоне сериала «Гудбай»
Байден останется в России? Что мы знаем о втором сезоне сериала «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android