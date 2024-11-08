Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном за третий квартал 2024 года

iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном за третий квартал 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, лидером мировых продаж среди смартфонов в третьем квартале 2024 года стал iPhone 15.

Вторую и третью строчку заняли более дорогие iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Причем, как отмечают аналитики, Pro-модели впервые составили половину всех продаж iPhone в третьем квартале. Их начали покупать в разы активнее, чем в прошлые годы.

Кроме того, потребители выбирают новейшие модели iPhone, особенно на развивающихся рынках, что ещё больше способствует росту продаж Apple. Эта тенденция поддерживается привлекательными схемами финансирования и предложениями по обмену, что делает новейшие модели iPhone более доступными для более широкого круга покупателей с разным уровнем дохода.

Galaxy S24 от Samsung сохранил место в топ-10 в третьем квартале 2024 года третий квартал подряд. Кроме того, впервые с 2018 года в третьем квартале в топ-10 вошёл вариант серии Galaxy S. Продажи серии Galaxy S24 в основном обусловлены сильным маркетинговым акцентом на возможностях GenAI.

Материалы по теме
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android