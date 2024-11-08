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В Dota 2 вышли новый герой Kez и четвёртый акт «Павшей короны»

В Dota 2 вышли новый герой Kez и четвёртый акт «Павшей короны»
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В ночь с 7 на 8 ноября компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором добавила в игру нового героя Kez и четвёртый акт ивента «Павшая корона».

Новым персонажем, как и обещали разработчики, оказался Kez, Bird-Samurai. Это герой ближнего боя с основным атрибутом «Ловкость», который отличается тем, что обладает двумя наборами способностей. Кез уже доступен в матчмейкинге «Доты». Больше информации о персонаже — по ссылке.

Новый герой Dota 2
Новый герой Dota 2

Кроме этого, Valve сделала доступным долгожданный четвёртый акт внутриигрового ивента «Павшая корона». В финальной стадии Crownfall завершится история мести Vengeful Spirit и Skywrath Mage. Игрокам, как и в предыдущих частях, доступна интерактивная карта с минииграми, заданиями и наградами. Событие завершится 15 января.

Несмотря на ожидания сообщества Dota 2, разработчики не выпустили балансный патч вместе с новым героем.

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