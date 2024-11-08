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«Он сейчас на любой роли будет выносить»: сообщество Dota 2 — о новом герое Kez

Компания Valve добавила в Dota 2 нового героя Kez. Представители киберспортивного сообщества высказались о данном персонаже.

Стримеру Ярославу NS Кузнецову Кез приглянулся:

Герой, кстати, выглядит очень стильно. У него там восемь «скиллов» на все случаи жизни. Современно, модно, молодёжно. Думаю, в одном его сае полигонов больше, чем в Morphling.

Мне нравится, куда интереснее (как визуально, так и в игровом плане) смотрится, чем клоун предыдущий (Ringmaster. — Прим. «Чемпионата»).

Аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш оказался разочарован тем, что разработчики не подготовили балансный патч:

Новый герой — это круто, конечно. А патч-то будет?

Кастер Глеб y0nd Важнов считает, что новый герой будет «имбой» в матчмейкинге:

Какой же новый герой сломанный для пабов, как по мне.

Такого же мнения придерживается и молодой киберспортсмен Вячеслав asdekor_r Игнатьев:

Герой не то что сломан. Он ПРОСТО «мегаимбалансный». Напоминает чем-то Pangolier, Riki, Phantom Assassin. Он сейчас на любой роли будет выносить.

В ночь с 7 на 8 ноября Valve добавила в Dota 2 нового героя Kez, а также четвёртый акт ивента «Павшая корона».