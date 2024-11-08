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Молодёжь в России больше предпочитает iPhone, чем Xiaomi

Молодёжь в России больше предпочитает iPhone, чем Xiaomi
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Геосоциальная сеть Blink провела исследование и выяснила предпочтения молодёжи в России по гаджетам. Как оказалось, молодые люди страны между iPhone и Xiaomi выбирают первое.

Согласно данным, iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12 стали самыми популярными моделями среди молодёжи. На втором месте по популярности оказались смартфоны Xiaomi. Далее идут Samsung и Tecno. Также в топ-3 входят смартфоны Samsung, которые занимают третье место с 10% долей.

Также отмечается, что в октябре 2024 года около 52% пользователей в возрасте от 12 до 24 лет выбирают устройства Apple, в то время как только 15% предпочитают гаджеты Xiaomi.

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