Расписание переигровок DreamLeague S24 по «Доте» — Spirit с PV в матче за верхнюю сетку

Сегодня, 8 ноября, на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2 состоятся переигровки по итогам второй групповой стадии.

Организаторам соревнования придётся провести лишь одну дополнительную серию для выявления сильнейшего. Так, российские команды Team Spirit и PARIVISION поборются за выход в верхнюю сетку плей-офф соревнования. Первое противостояние этих коллективов завершилось победой PV со счётом 2:0.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 8 ноября, пятница:

18:00. Переигровка, Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия).

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.