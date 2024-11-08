Тина Канделаки намекнула, что Дмитрий Дюжев сыграет Дональда Трампа в новом сериале

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила в своём телеграм-канале любопытную новость. Похоже, в будущем выйдет сериал, в котором расскажут про Дональда Трампа, а сыграет его Дмитрий Дюжев.

По словам Канделаки, зрители убедились, что Дюжев способен играть американских президентов, на примере сериала «Гудбай», в котором актёр предстал в образе Джо Байдена.

Готовьтесь, друзья, мы на ТНТ будем вас удивлять и Дюжевым, и Байденом, и Трампом, и много кем ещё.

Никаких деталей будущего проекта нет. В тизере, который Канделаки опубликовала у себя в канале, показан Дмитрий Дюжев в образе Дональда Трампа: всё это дело воссоздала нейросеть.