Стартует женский топ-турнир VGCC 2024 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.
Начинается женский чемпионат VALORANT Game Changers Championship 2024 среди топ-команд по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.
Соревнование между профессиональными командами девушек представляет из себя double-elimination сетку для 10 составов. Все матчи, кроме финала нижней сетки и гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Решающие игры будут играться в best-of-5 формате.
Список участников VGCC 2024 по VALORANT:
- G2 Gozen (Европа);
- GIANTX GC (Турция);
- Falcons Vega (Европа);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- FlyQuest RED (Северная Америка);
- MIBR GC (Бразилия);
- KRÜ Blaze (Южная Америка);
- Xipto Esports (Филиппины);
- ZETA DIVISION GC (Япония);
- ALG GC (Китай).
Топ-турнир VGCC по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 17 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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