Стартует женский топ-турнир VGCC 2024 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Начинается женский чемпионат VALORANT Game Changers Championship 2024 среди топ-команд по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Соревнование между профессиональными командами девушек представляет из себя double-elimination сетку для 10 составов. Все матчи, кроме финала нижней сетки и гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Решающие игры будут играться в best-of-5 формате.

Список участников VGCC 2024 по VALORANT:

G2 Gozen (Европа);

GIANTX GC (Турция);

Falcons Vega (Европа);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

FlyQuest RED (Северная Америка);

MIBR GC (Бразилия);

KRÜ Blaze (Южная Америка);

Xipto Esports (Филиппины);

ZETA DIVISION GC (Япония);

ALG GC (Китай).

Топ-турнир VGCC по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 17 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.