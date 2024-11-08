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VALORANT Game Changers Championship 2024 по Валоранту: участники, формат, призовой фонд, даты проведения

Стартует женский топ-турнир VGCC 2024 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.
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Начинается женский чемпионат VALORANT Game Changers Championship 2024 среди топ-команд по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Соревнование между профессиональными командами девушек представляет из себя double-elimination сетку для 10 составов. Все матчи, кроме финала нижней сетки и гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Решающие игры будут играться в best-of-5 формате.

Список участников VGCC 2024 по VALORANT:

  • G2 Gozen (Европа);
  • GIANTX GC (Турция);
  • Falcons Vega (Европа);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • FlyQuest RED (Северная Америка);
  • MIBR GC (Бразилия);
  • KRÜ Blaze (Южная Америка);
  • Xipto Esports (Филиппины);
  • ZETA DIVISION GC (Япония);
  • ALG GC (Китай).

Топ-турнир VGCC по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 17 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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