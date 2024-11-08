Стартовали съёмки второго сезона сериала «Монастырь»

«Кинопоиск» объявил о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Монастырь». Ключевую роль в нём сыграет звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн.
По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в шумную Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.
Снимает второй сезон Сергей Попов, он же написал сценарий совместно с Никитой Поповым и Сергеем Жегалиным. К роли отца Варсонофия вернулся Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а новых персонажей сыграют Влада Лукина, Полина Маликова и Игорь Верник.
Второй сезон «Монастыря» выйдет в 2025 году.