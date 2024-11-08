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«Мне наплевать»: Дэниел Крейг — о следующем актёре, который сыграет Джеймса Бонда

«Мне наплевать»: Дэниел Крейг — о следующем актёре, который сыграет Джеймса Бонда
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Во время недавнего интервью изданию Variety актёра Даниела Крейга спросили про то, кого он бы хотел видеть в качестве следующего исполнителя роли Джеймса Бонда.

Реакция Крейга была хоть и резкой, зато честной. Актёр отметил, что ему просто «наплевать». Судя по всему, Крейга никак не волнует, кто именно станет следующим Бондом.

Мне наплевать.

В 2022 году Крейг сказал в интервью BBC, что не жалеет о своём решении перестать играть Джеймса Бонда. Актёр считает, что дал этой роли всё, что только можно.

Что касается следующего Джеймса Бонда, почти ничего не известно о том, как продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон планируют продолжить любимую фанатами серию. Нет информации и о том, кто сыграет следующего агента 007.

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