«Мне наплевать»: Дэниел Крейг — о следующем актёре, который сыграет Джеймса Бонда

Во время недавнего интервью изданию Variety актёра Даниела Крейга спросили про то, кого он бы хотел видеть в качестве следующего исполнителя роли Джеймса Бонда.

Реакция Крейга была хоть и резкой, зато честной. Актёр отметил, что ему просто «наплевать». Судя по всему, Крейга никак не волнует, кто именно станет следующим Бондом.

Мне наплевать.

В 2022 году Крейг сказал в интервью BBC, что не жалеет о своём решении перестать играть Джеймса Бонда. Актёр считает, что дал этой роли всё, что только можно.

Что касается следующего Джеймса Бонда, почти ничего не известно о том, как продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон планируют продолжить любимую фанатами серию. Нет информации и о том, кто сыграет следующего агента 007.