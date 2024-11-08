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Эксперты объяснили, почему бронированные чехлы для смартфонов бессмысленны

Эксперты объяснили, почему бронированные чехлы для смартфонов бессмысленны
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По данным издания GizmoChina, громоздкие, устойчивые к падениям и царапинам защитные и бронированные чехлы для смартфонов бессмысленны. По словам экспертов, в подобных чехлах мало смысла из-за их не очень выразительного внешнего вида и функционала, который легко заменяют другие чехлы.

Специалисты отметили, что производители смартфонов всё чаще используют современные и дорогие материалы, такие, которые сложно поцарапать и разбить. Также в издании обратили внимание, что из-за громоздких чехлов смартфон может стать почти в два раза толще. Кроме того, он становится тяжелее.

Отмечается, что защитные чехлы изначально предназначены для экстремалов, путешественников, строителей и работников производственных предприятий. Для большинства пользователей обычные чехлы с базовой защитой от падений являются более чем достаточными.

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