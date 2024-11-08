Вышел трейлер новогоднего фильма «Звёзды в Сибири» с артистами шоу-бизнеса

Телеканал ТНТ представил трейлер фильма «Звёзды в Сибири». Сказочная лента выйдет в кинотеатрах России уже 5 декабря.

Видео доступно во VK-группе Кинотеатр «Терминал». Права на видео принадлежат ТНТ.

«Звёзды в Сибири» расскажут историю новогоднего корпоратива топовых российских звёзд шоу-бизнеса. К удивлению для них, крупная компания из Сибири приглашает их встретить новый год в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета.

Каждого из артистов ждёт своё испытание: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Постер фильма «Звёзды в Сибири»