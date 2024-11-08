Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Брюс Уиллис должен был сыграть главную роль в «Джоне Уике» вместо Киану Ривза

Брюс Уиллис должен был сыграть главную роль в «Джоне Уике» вместо Киану Ривза
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер и режиссёр Дэвид Литч дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь 10-летия серии боевиков «Джон Уик». Кинодеятель в том числе рассказал о ранних этапах производства, во время которых на главную роль хотели пригласить Брюса Уиллиса.

Как вспоминает Литч, звезда «Крепкого орешка» отлично подошёл бы на роль бывшего наёмного убийцы, которому приходится вновь брать оружие в руки. Однако в дело вмешался Киану Ривз, предложив свою полную поддержку Литчу и его коллеге Чаду Стахелски. В результате лицом франшизы стал именно Ривз, который снялся в четырёх фильмах серии, собравших в прокате более $ 1 млрд.

Сейчас «Джон Уик» — большая франшиза, по которой также сняли сериал-приквел «Континенталь» и готовится спин-офф «Балерина» с Аной де Армас. Премьера картины состоится летом 2025 года.

Материалы по теме
Из «Джона Уика» хотели вырезать трагичную сцену с щенком — Киану Ривз помешал этому
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android