Брюс Уиллис должен был сыграть главную роль в «Джоне Уике» вместо Киану Ривза

Продюсер и режиссёр Дэвид Литч дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь 10-летия серии боевиков «Джон Уик». Кинодеятель в том числе рассказал о ранних этапах производства, во время которых на главную роль хотели пригласить Брюса Уиллиса.

Как вспоминает Литч, звезда «Крепкого орешка» отлично подошёл бы на роль бывшего наёмного убийцы, которому приходится вновь брать оружие в руки. Однако в дело вмешался Киану Ривз, предложив свою полную поддержку Литчу и его коллеге Чаду Стахелски. В результате лицом франшизы стал именно Ривз, который снялся в четырёх фильмах серии, собравших в прокате более $ 1 млрд.

Сейчас «Джон Уик» — большая франшиза, по которой также сняли сериал-приквел «Континенталь» и готовится спин-офф «Балерина» с Аной де Армас. Премьера картины состоится летом 2025 года.