Актёр Ян Цапник рассказал об одной трудности во время съёмок фильма «Огниво»

В недавнем интервью актёр Ян Цапник рассказал, на что ему пришлось пойти ради того, чтобы сняться в своих сценах в фильме «Огниво». Артисту понравилось сниматься в ленте, но были и некоторые трудности.

По словам Цапника, сложнее всего было сниматься в эпизоде с полётом на воздушном шаре.

И там единственная проблема в том, что иногда хотелось уже в туалет. Я говорю: «Да когда вы уже нас спустите?» И так полдня под потолком провисишь, дак и ничего.

Также Цапник сообщил, что его «добивала» механизированная лошадь, которую в фильме называют Куда-надо. Актёр задался вопросом, как можно было создать подобный механизм. Он признался, что завидует людям, которые умеют делать подобные вещи.