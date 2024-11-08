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Sony извлекла уроки из громкого провала шутера Concord

Sony извлекла уроки из громкого провала шутера Concord
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Операционный директор Sony Хироки Тотоки прокомментировал закрытие сетевого шутера Concord. Проект от ныне закрытой студии Firewalk просуществовал всего две недели, после чего продажи и поддержка игры были прекращены.

По словам топ-менеджера, в Sony сделали выводы из провала Concord. В будущем компания будет устраивать ранние публичные тесты своих новых сетевых проектов, а также чаще проводить внутренние презентации во время разработки.

В данный момент мы всё ещё учимся. Когда дело касается новой интеллектуальной собственности, то вы не узнаете результат, пока не выпустите саму игру. В будущем нам нужно больше взаимодействовать с проектами, включая тестирования среди игроков и внутренние презентации.

Хироки Тотоки также отметил, что Sony будет тщательнее подходить к релизу своих игр, чтобы проекты не мешали продажам друг друга, выходя примерно в одно временное окно. Это значит, что новые игры организации будут выходить с определённым промежутком друг между другом.

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