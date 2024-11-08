Sony извлекла уроки из громкого провала шутера Concord

Операционный директор Sony Хироки Тотоки прокомментировал закрытие сетевого шутера Concord. Проект от ныне закрытой студии Firewalk просуществовал всего две недели, после чего продажи и поддержка игры были прекращены.

По словам топ-менеджера, в Sony сделали выводы из провала Concord. В будущем компания будет устраивать ранние публичные тесты своих новых сетевых проектов, а также чаще проводить внутренние презентации во время разработки.

В данный момент мы всё ещё учимся. Когда дело касается новой интеллектуальной собственности, то вы не узнаете результат, пока не выпустите саму игру. В будущем нам нужно больше взаимодействовать с проектами, включая тестирования среди игроков и внутренние презентации.

Хироки Тотоки также отметил, что Sony будет тщательнее подходить к релизу своих игр, чтобы проекты не мешали продажам друг друга, выходя примерно в одно временное окно. Это значит, что новые игры организации будут выходить с определённым промежутком друг между другом.