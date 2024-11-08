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Вышел трейлер норвежской драмы «Арман» — премьера в России 5 декабря

Вышел трейлер норвежской драмы «Арман» — премьера в России 5 декабря
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Кинокомпания A-One представила дублированный трейлер норвежской драмы «Арман». Картина выйдет в российском прокате уже 5 декабря в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале A-One. Права на видео принадлежат A-One.

«Арман» расскажет историю известной актрисы Элизабет, которую срывает с репетиции тревожный звонок из школы, где учится её шестилетний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Элизабет предстоит добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь её семьи, несмотря на прошлые ошибки.

Ранее «Арман» получил награду за лучший дебют на Каннском кинофестивале — 2024. Лента также выдвинута на «Оскар»-2025 от Норвегии.

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