Что нужно знать про обновление 5.2 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 8 ноября, разработчики Genshin Impact провели традиционную прямую трансляцию, посвящённую выходу большого обновления 5.2 — авторы игры раскрыли все основные детали новой версии.

Версия Genshin Impact 5.2 выйдет 20 ноября 2024 года. Игроки получат доступ к новой области для исследования и двум играбельным персонажам — Часке и Оророну. Кроме того, HoYoverse планируют выпустить много другого контента.

Видео доступно на YouTube-канале Gaming with Abyss. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В патче 5.2 играбельными станут два героя Натлана, которых мы уже встречали по сюжету ранее. И если Часку можно будет получить только в специальном баннере по ходу этой версии, Оророн с патча 5.3 будет добавлен в стандартную молитву.

Часка — пятизвёздочная лучница, владеющая стихией анемо (ветер). Миротворец из клана Цветочного пера, умеющая парить в воздухе.

Оророн — четырёхзвёздочный электро-персонаж, сражающийся с помощью лука. Загадочный и нелюдимый парень из племени Повелителей Ночного Ветра.

Познакомиться с обоими персонажами игроки могли в ходе основного сюжета версии 5.1.

Фото: HoYoverse

Баннеры Genshin Impact 5.2

Как и в большинстве случаев, параллельно будет доступно два временных баннера персонажей:

с 20 ноября по 10 декабря — баннер Часки и реран Лини, а также Оророн.

с 10 декабря по 31 декабря — повторные появления Нёвиллета и Чжун Ли.

Одновременно в баннере оружия будет доступно лучшее снаряжение для пятизвёздочных персонажей текущей молитвы, в том числе и новый сигнатурный лук для Часки.

Фото: HoYoverse

Новая область Genshin Impact в 5.2

В расширенной версии Натлана для исследования станут доступны территории двух племён — Клана цветочного пера и Повелителей Ночного Ветра. В новой области появятся новые квесты, загадки, сокровища и так далее.

Мы также сможем управлять двумя новыми заврианами. Кукузавры умеют летать и за счёт воздушных тоннелей быстро преодолевать большие расстояния, а иктомизавтры обладают особым зрением, что позволит обнаруживать скрытые объекты и разгадывать загадки.

Помимо двух племён, игроки смогут исследовать Очканатлан — запретный город, заражённый Бездной. Путешествовать по нему будет труднее, потому что его охраняет большой дракон, нападающий с неба.

За исследование нвоой области до конца патча 5.3 игроки смогут получить дополнительные промокоды.

Фото: HoYoverse

Квесты и события в версии 5.2

Основной сюжет будет посвящён клану Цветочного пера — новая глава квеста Архонтов расскажет о восстановлении клана от последствий войны в Натлане. Ожидается, что там появится и Капитно.

В новых племенах также будут доступны задания хроник, а также второстепенные квесты и небольшие задания. В Очканатлане также будет доступен новый босс с материалами

Главный временный ивент будет посвящён разгадке некой тайны вместе с Оророн и Ситлали. Сюжет будут дополнять мини-игры, в том числе кооперативный режим и формат со сражениями.

Помимо этого, игроков ждут ряд временных ивентов:

активный квест от Гильдии искателей приключений;

боевой ивент, в которым мы будем управлять монстрами;

квест с поиском животных на карте;

ивент в карточном режиме Священный режим семерых с автобоем;

бонусные награды за фарм артерий.

Фото: Ветерок Мондштадта / HoYoverse

Другие нововведения

Авторы игры также введут в Genshin Impact серию небольших улучшений для игроков, о которых сообщали ранее в «Беседах разработчиков»:

небольшие обновления Театра — например, возможность продолжить ивент без перехода в гримёрку;

компас сокровищ теперь показывает не только сундуки, но также временные испытания и фей;

компас и эхо кула будут автоматически меняться в зависимости от региона;

функция автоблокировки артефактов будет улучшена;

для артефактов будет доступна ещё одна метка «звёздочка», чтобы легче искать самые лучшие из них;

на странице получения оружия теперь можно сразу посмотреть информацию о своём снаряжении;

в Чайнике безмятежности теперь можно купить древесину, а инструмент для сбора был улучшен;

с версии 5.2 повышен урон реакций Перезагрузка, Сверхпроводник, Заряжен и Разбит.

Также по ходу стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — их можно увидеть и применить в нашем отдельном материале.