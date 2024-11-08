Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.2 — авторы раздают по 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков в рамках прямой трансляции 27 сентября, посвящённой большому обновлению 5.2.

Версия Genshin Impact 5.2 будет доступна игрокам с 20 ноября 2024 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока (донатная валюта) и какой-то игровой ресурс.

6ALMWAVKLK35 — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; 7TLMXSD243JR — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; JS45ETDJLKMD — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до 9 ноября, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

Ознакомиться со всеми обновлениями версии 5.2 можно в отдельном материале.