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Nintendo подала в суд на авторов выживача Palworld из-за покебола

Nintendo подала в суд на авторов выживача Palworld из-за покебола
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В середине сентября компания Nintendo подала иск против студии Pocketpair, создателей выживача Palworld. Изначально конкретные пункты обвинений не раскрывались, однако теперь стало известно, что японский гигант обвиняет авторов сверхпопулярной игры в нарушении патента покебола.

В связи с этим Nintendo требует не только заплатить 5 млн иен штрафа, но и возместить финансовый ущерб как ей, так и The Pokemon Company. Во вселенной «Покемонов» тренеры использовали покеболы для поимки диковинных существ — подобная механика есть и в выживаче Palworld.

Palworld вышел в раннем доступе в январе 2024 года и стал гигантским хитом: онлайн проекта в Steam превысил 2 млн человек. При этом сама игра очень походила на смесь «Покемонов» и игр Nintendo, что вынудило начать собственное расследование в отношении проекта самой The Pokemon Company.

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