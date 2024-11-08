Nintendo подала в суд на авторов выживача Palworld из-за покебола

В середине сентября компания Nintendo подала иск против студии Pocketpair, создателей выживача Palworld. Изначально конкретные пункты обвинений не раскрывались, однако теперь стало известно, что японский гигант обвиняет авторов сверхпопулярной игры в нарушении патента покебола.

В связи с этим Nintendo требует не только заплатить 5 млн иен штрафа, но и возместить финансовый ущерб как ей, так и The Pokemon Company. Во вселенной «Покемонов» тренеры использовали покеболы для поимки диковинных существ — подобная механика есть и в выживаче Palworld.

Palworld вышел в раннем доступе в январе 2024 года и стал гигантским хитом: онлайн проекта в Steam превысил 2 млн человек. При этом сама игра очень походила на смесь «Покемонов» и игр Nintendo, что вынудило начать собственное расследование в отношении проекта самой The Pokemon Company.