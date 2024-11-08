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Первые зрители хвалят ремейк «Носферату» с Биллом Скарсгардом

Первые зрители хвалят ремейк «Носферату» с Биллом Скарсгардом
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Первые журналисты уже успели посмотреть и составить мнение о ремейке «Носферату» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмом ужасов 2024 года.

В актёрский состав переосмысления «Носферату» вошли Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

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