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Второй сезон мультсериала «Аркейн» стартует 9 ноября — где смотреть и во сколько выйдет

Второй сезон мультсериала «Аркейн» стартует 9 ноября — где смотреть и во сколько выйдет
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Уже 9 ноября состоится премьера второго сезона «Аркейн» — продолжения знаменитого мультсериала Riot Games по вселенной League of Legends. Проект завершит историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

В день премьеры выйдут сразу три эпизода — это произойдёт в 11:00 мск. Дебютную серию можно будет полностью бесплатно посмотреть на Twitch-канале Riot Games на русском языке. Остальные серии будут доступны только в онлайн-кинотеатре Netflix — также с русскими субтитрами.

Второй сезон «Аркейн» выйдет в трёх частях: вторая станет доступна 16 ноября, а финальные эпизоды появятся 23-го числа.

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